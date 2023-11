ATP Masters Paris-Bercy: Tsitsipas holt Zverev ein

Stefanos Tsitsipas setzte sich im Achtelfinale beim ATP Masters in Paris-Bercy gegen Alexander Zverev durch. Damit holte Tsitsipas auch seinen Kontrahenten aus Masters-Ebene in der Anzahl der Viertelfinals ein.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 02.11.2023, 22:31 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas siegte in Paris-Bercy gegen Alexander Zverev.

Mit dem Sieg gegen den direkten Konkurrenten aus den Top10 machte Tsitsipas den Viertelfinaleinzug perfekt. Für den Griechen ist es auf Masters-Ebene das 21. Viertelfinale seiner Karriere. Seit seiner ersten Teilnahme in der Runde der letzten Acht bei einem 1000er Event im Jahr 2018 erreichte Alexander Zverev bisher ebenso viele Teilnahmen in Masters-Viertelfinals. Der Grieche untermauert damit seine konstanten Leistungen seit seinem ersten Turniersieg auf der ATP Tour im selben Jahr.

Novak Djokovic erreichte im selben Zeitraum übrigens 19 Viertelfinals. Dieser Umstand kam auch dadurch zu Stande, dass der Serbe in den letzten Monaten einige Masters-Turniere aussetzte. So nahm der Weltranglistenerste zum Beispiel bei den 1000er-Turnieren in Miami und Indian Wells seit 2019 nicht mehr teil.

Tsitsipas bisher mit zwei Masters-Titeln

Aus den 21 Viertelfinal-Teilnahmen entsprangen bisher erst zwei Titel für Tsitsipas. Beide Triumphe gelangen beim Sandplatz-masters in Monte Carlos, das der 25-Jährige 2021 und 2022 für sich entscheiden konnte. Zverev, der bisher insgesamt fünf Masters-Titel gewinnen konnte, gewann seit 2018 drei Titel. In dieser Statitstik liegt der Deutsche im 21er-Club also weiterhin vorne.