ATP Masters Paris: Corentin Moutet nach positivem Corona-Test aus Tableau genommen

Der Franzose Corentin Moutet darf aufgrund eines positiven COVID-19-Tests in Paris nicht weiterspielen.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 03.11.2020, 15:06 Uhr

Corentin Moutet

"Infolge der Bestätigung eines positiven Tests auf COVID-19 am 3. November wurde Corentin Moutet aus dem Hauptfeld des Rolex Paris Masters genommen", heißt es in einem Statement der ATP. Moutet befinde sich nun in Quarantäne und werde vom Turnier-Physio, dem medizinischen Team der ATP und lokalen Gesundheitsbehörden beobachtet.

Moutet hatte am Montag sein Erstrundenspiel gegen Salvatore Caruso gewonnen und wäre nun auf Marin Cilic getroffen. Der steht damit kampflos in Runde 3, wo er auf den Sieger der Partie zwischen Stefanos Tsitsipas und Ugo Humbert wartet.

Auch Salisbury ist raus

Bereits am Montag war Doppelspezialist Joe Salisbury aufgrund eines "engen Kontakts" mit einer mit COVID-19-infizierten Person aus dem Doppeltableau genommen worden. Dort war er mit Rajeev Ram gemeldet. Auch Salisbury befinde sich in Quarantäne, war jedoch zunächst negativ auf Corona getestet worden.