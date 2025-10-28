ATP Masters Paris: "Ich werde ihn voll fordern" - Norrie vor Alcaraz-Test hochmotiviert

Der Weltranglisten-Erste Carlos Alcaraz bekommt es am Dienstag beim ATP Masters 1000er in Paris zum Auftakt mit Cameron Norrie zu tun. Der Brite hat dabei einiges vor.

von Clemens Engert

zuletzt bearbeitet: 28.10.2025, 14:47 Uhr

© Getty Images Cameron Norrie will Carlos Alcaraz in Paris voll fordern.

Für Norrie ist die Tennissaison 2025 nicht nach Wunsch verlaufen. Das bisherige Jahres-Highlight des Briten war wohl der Viertelfinaleinzug in Wimbledon, wo er schließlich gegen Carlos Alcaraz ohne Chance blieb.

Gegen eben diesen muss Norrie nun auch in der zweiten Runde des ATP Masters 1000-Turniers in Paris ran. Trotzdem gibt sich der Brite zuversichtlich: "Das ist ein Match, das man genießen kann. Er ist einer der beiden besten Spieler der Welt, neben Jannik [Sinner]“, so Norrie. „Ich werde ihn voll fordern. Es ist immer ein großer Kampf gegen ihn, also freue ich mich darauf.“

Norrie will mit Vorhand “Gas geben”

In Runde eins hatte sich der 30-Jährige mit 6:3, 6:4 gegen Sebastian Baez durchgesetzt. Die diesjährigen Bedingungen in der La Defense Arena kämen ihm entgegen, so Norrie. „Ich mag es auf jeden Fall. Ich erinnere mich, dass es letztes Jahr so ​​schnell war, dass ich nicht viele Bälle treffen konnte“, so der Brite. Heuer seien die Bedingungen langsamer. „Das passt gut zu meinem Spiel, und der Ball springt etwas höher, als ich es in Erinnerung habe. Früher war es hier immer ziemlich niedrig, das ist wirklich gut für meine Vorhand und ich kann damit ordentlich Gas geben.“

Dass es gegen den Weltranglisten-Ersten aus Spanien nicht einfach wird, ist auch Norrie klar, der sich allerdings bereits eine Taktik zurechtgelegt hat: "Besonders auf diesem Platz, wo der Ball viel springt, muss ich viel variieren und auf alles vorbereitet sein“, so der derzeitige Weltranglisten-31.

Im Head-to-Head mit dem Spanier liegt Norrie mit 2:5 im Hintertreffen. Seine beiden Siege gegen Alcaraz konnte der Brite 2022 in Cincinnati und 2023 in Rio de Janeiro einfahren.

Hier das Einzel-Tableau in Paris

