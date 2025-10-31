ATP Masters Paris live: Alex de Minaur vs. Alexander Bublik im TV, Livestream und Liveticker

Alex de Minaur und Alexander Bublik treffen im zweiten Viertelfinale beim ATP-Masters-1000-Turnier in Paris aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 15:30 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.10.2025, 18:27 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren]

© Getty Images Alex de Minaur und Alexander. Bublik treffen zum fünften Mal aufeinander

Es wird die fünfte Begegnung zwischen de Mianur und Bublik werden, im Head-to-Head führt der Australier mit 3:1. Die bislang jüngste Partie gewann allerdings Bublik - und zwar auf dem Sand von Roland-Garros 2025.

Für den Kasachen geht es noch um die Chance, sich (zumindest als Ersatzmann) für die ATP Finals in Turin zu qualifizieren. Der “Demon” hat dies bereits geschafft.

De Minaur vs. Bublik - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alex de Minaur und Alexander Bublik gibt es ab ca. 15:30 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau in Paris