ATP Masters Paris live: Alexander Zverev vs. Alejandro Davidovich-Fokina im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev und Alejandro Davidovich-Fokina treffen im Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Paris aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 20:30 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 30.10.2025, 22:38 Uhr

© Getty Images Alejandro Davidovich-Fokina und Alexander Zverev in Madrid im Frühjahr 2025

Alexander Zverev und Alejandro Davidovich-Fokina teilen mindestens ein gemeinsames Schickal: Am vergangenen Sonntag verloren nämlich beide ein Endspiel bei einem ATP-Tour-500-Turnier: Zverev in Wien gegen Jannik Sinner, der Spanier in Basel gegen Joao Fonseca.

Im Head-to-Head der beiden hat Zverev die Nase vorne: Der Deutcshe hat fünf der sechs bisherigen Partien gewonnen, die jüngste davon trug sich im Frühjahr 2025 in Madrid zu.

Zverev vs. Davidovich-Fokina - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Alejandro Davidovich-Fokina gibt es ab ca. 20:30 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau in Paris