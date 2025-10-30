ATP Masters Paris live: Alexander Zverev vs. Alejandro Davidovich-Fokina im TV, Livestream und Liveticker
Alexander Zverev und Alejandro Davidovich-Fokina treffen im Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Paris aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 20:30 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.
von tennisnet.com
zuletzt bearbeitet: 30.10.2025, 22:38 Uhr
tennisnet.com Live Ticker
Alexander Zverev und Alejandro Davidovich-Fokina teilen mindestens ein gemeinsames Schickal: Am vergangenen Sonntag verloren nämlich beide ein Endspiel bei einem ATP-Tour-500-Turnier: Zverev in Wien gegen Jannik Sinner, der Spanier in Basel gegen Joao Fonseca.
Im Head-to-Head der beiden hat Zverev die Nase vorne: Der Deutcshe hat fünf der sechs bisherigen Partien gewonnen, die jüngste davon trug sich im Frühjahr 2025 in Madrid zu.
Zverev vs. Davidovich-Fokina - hier gibt es einen Livestream
Das Match zwischen Alexander Zverev und Alejandro Davidovich-Fokina gibt es ab ca. 20:30 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.
Hier das Einzel-Tableau in Paris