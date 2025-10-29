ATP Masters Paris live: Alexander Zverev vs. Camilo Ugo Carabelli im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Paris auf Camilo Ugo Carabelli. Das Match gibt es ab ca. 12:30 Uhr live bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 29.10.2025, 17:20 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren]

© Getty Images Alexander Zverev trifft zum zweiten Mal auf Camilo Ugo Carabelli

Frisch von der Finalteilnahme in Wien gekommen steigt Alexander Zverev nun also in die zwiete Runde in der Pariser La Defense Arena ein. Und bekommt es dort mit einem Mann zu tun, gegen den er beim bislang einzigen Treffen keine Probleme gehabt hat. Denn in Rom früher in der Saison 2025 gab Zverev lediglich drei Spiele ab.

Ein gutes Turnier in Paris tut natürlich aber auch Not für Zverev. Denn im vergangenen Jahr konnte er hier den Turniersieg einfahren. Und hat somit 1.000 Punkte zu verteidigen.

Zverev gegen Ugo Carabelli - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Camilo Ugo Carabelli gibt es ab ca. 12:30 Uhr live bei Sky, und im Livestream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau in Paris