ATP Masters Paris live: Alexander Zverev vs. Daniil Medvedev im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev und Daniil Medvedev treffen im letzten Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Paris aufeinander. Das Match gibt es ab 20:30 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.10.2025, 23:19 Uhr

Es wird bereits die 22. Partie zwischen Zverev und Medvedev werden, Letzterer hat die Nase mit 14:7-Siegen klar vorne. Medvedev hat alleine die letzten fünf Matches gewonnen, 2025 gab es Treffen in HalleWestfalen und Peking.

Etwas frischer dürfte aber Alexander Zverev in die Begegnung gehen. Denn gestern war die deutsche Nummer eins mit Alejandro Davidovich-Fokina nur kurz beschäftigt, während Medvedev gegen Lorenzo Sonego über die volle Distanz musste.

Zverev vs. Medvedev - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Daniil Medvedev gibt es ab 20:30 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau in Paris