ATP Masters Paris live: Alexander Zverev vs. Jannik Sinner im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev und Jannik Sinner treffen im Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Paris aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 17 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 01.11.2025, 18:20 Uhr

© Getty Images Nicht schon wieder! Jannik Sinner und Alexander Zverev treffen nun auch in Paris aufeinander

Gerade erst haben sich Jannik Sinner und Alexander Zverev am Sonntag im Endspiel der Erste Bank Open in Wien getroffen, jetzt gibt es also in Paris das nächste Treffen. Das darüber entscheiden wird, wer im Head-to-Head wieder in Führung geht.

Zverev stand gestern gegen Daniil Medvedev kurz vor dem Aus, Jannik Sinner dagegen hatte beim 6:3 und 6:3 gegen Ben Shelton eher körperliche denn spielerische Probleme.

Sinner vs. Zverev - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jannik Sinner und Alexander Zverev gibt es ab ca. 17 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau in Paris