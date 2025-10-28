ATP Masters Paris live: Carlos Alcaraz vs. Cameron Norrie im TV, Livestream und Liveticker

Carlos Alcaraz trifft (nach einem Freilos in Runde eins) in der zweiten Runde des ATP Masters in Paris auf den Briten Cameron Norrie. Das Match gibt es ab ca. 19:00 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und TennisTV.com und in unserem Liveticker.



von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.10.2025, 20:39 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz trifft in Paris zum Auftakt auf Cameron Norrie.

Für den Weltranglisten-Ersten Carlos Alcaraz geht es um einen guten Abschluss der Tennis-Saison 2025, die dem Spanier unter anderem die Titel bei den French Open und US Open beschert hat.

Im Head-to-Head gegen Norrie führt der 22-Jährige mit 5:2. In diesem Jahr standen sich die beiden bereits im Wimbledon-Viertelfinale gegenüber. Alcaraz siegte ohne Probleme in drei Sätzen.

Alcaraz vs. Norrie - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Carlos Alcaraz und Cameron Norrie gibt es nicht vor 19:00 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW und TennisTV.com.

Hier das Einzel-Tableau in Paris

