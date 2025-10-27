ATP Masters Paris live: Daniel Altmaier vs. Marcos Giron im TV, Livestream und Liveticker

Daniel Altmaier trifft in der ersten Runde des ATP Masters in Paris auf den US-Amerikaner Marcos Giron. Das Match gibt es ab 11:00 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und TennisTV.com und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 27.10.2025, 12:54 Uhr

© Getty Images Daniel Altmaier und Marcos Giron eröffnen am Montagvormittag das Masters-Turnier in Paris.

Für Daniel Altmaier hielt die Auslosung einen machbaren Gegner beim Start des letzten 1000er-Events des Jahres bereit. Marcos Giron ist mit Rang 57 in der vergangenen Woche sechs Plätze schlechter platziert gewesen als sein heutiger Widersacher aus Deutschland.

Auf der Tour gab es bisher ein Duell zwischen den beiden heutigen Kontrahenten. Im Januar 2024 setzte sich Daniel Altmaier in zwei Sätzen in der ersten Runde des Turniers in Auckland durch. Die Zeichen stehen also durchaus positiv für den DTB-Profi.

Altmaier vs. Giron - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Daniel Altmaier und Marcos Giron gibt es ab 11:00 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW und TennisTV.com.

Hier das Einzel-Tableau in Paris