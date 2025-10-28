ATP Masters Paris live: Daniil Medvedev vs. Jaume Munar im TV, Livestream und Liveticker

Daniil Medvedev und Jaume Munar treffen in der ersten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Paris aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 14 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 28.10.2025, 17:30 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev und Jaume Munar treffen zum zweiten Mal aufeinander

Es wird die zweite Begegnung zwischen Medvedev und Munar werden. Die Premiere gab es früher in der Saison 2025, nämlich in Miami. Da ging der Sieg ganz klar an den Spanier.

Daniil Medvedev ist in den letzten Wochen allerdings wieder besser in Schwung gekommen. In Almatay beendete der Russe seinen zweieinhalbjährige Dürrephase in Sachen Titel.

Medvedev vs. Munar - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Daniil Medvedev und Jaume Munar gibt es ab ca. 14 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

Hier das Einzel-Tabelau in Paris