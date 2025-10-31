ATP Masters Paris live: Jannik Sinner vs. Ben Shelton im TV, Livestream und Liveticker

Jannik Sinner und Ben Shelton treffen im Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Paris aufeinander.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 31.10.2025, 11:35 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner und Ben Shelton treffen zum achten Mal aufeinander

Es wird die achte Begegnung zwischen Jannik Sinner und Ben Shelton werden. Lediglich die allererste 2023 in Shanghai konnte der US-Amerikaner für sich entscheiden. In der laufenden Saison haben sich die beiden bei den Australian Open und in Wimbledon getroffen - bei beiden Gelegenheiten hat Sinner nicht nur gegen Shelton, sondern auch gleich das gesamte Turnier gewonnen.

Sinner steht ja schon länger als Teilnehmer für die ATP Finals in Turin fest, er reist dorthin als Titelverteidiger an. Ben Shelton dagegen weiß erst seit seinem gestrigen Sieg gegen Andrey Rublev, dass er seine Premiere beim großen Saisonabschluss geben darf.

Sinner vs. Shelton - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jannik Sinner und Ben Shelton gibt es ab 19 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau in Paris