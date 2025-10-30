ATP Masters Paris live: Jannik Sinner vs. Francisco Cerundolo im TV, Livestream und Liveticker
Jannik Sinner trifft im Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Paris auf Francisco Cerundolo. Das Match gibt es ab 19 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.
von Jens Huiber
zuletzt bearbeitet: 30.10.2025, 20:42 Uhr
Das war dann ...
... am Ende doch wieder sehr überlegen von Jannik. Und jetzt geht es eben morgen gegen Ben Shelton. Der sich heute für die ATP Finals qualifiziert hat. Wir werden dabei sein und tickern! Bis dahin: servus, ciao, baba!
Sinner - Cerundolo 7:5, 6:1
Jannik lässt nichts mehr anbrennen. Bei 30:15 kommt auch noch ein bisschen Glück mit der Netzkante dazu. Der Matchball wird dann mit einem Aufschlag-Winner verwertet.
Sinner - Cerundolo 7:5, 5:1
Es geht bei Fan leider weiter minder hohen Fehlerfrequenz. Nach 30:0 vier Fehler und das Break.
Sinner - Cerundolo 7:5, 4:1
Das ging jetzt sehr schnell. Cerundolo hat gar keine Chance überhaupt in die Ballwechsel zu kommen. Wenn die Chance mal gegeben ist, folgt ein leichter Fehler des Underdogs.
Sinner - Cerundolo 7:5, 3:1
Das macht jetzt richtig Spaß beim zuschauen. Das Tempo wird höher, die Ballwechsel im Schnitt länger. Das Spiel geht über Einstand mit insgesamt zwei Breakbällen für Jannik. Beim ersten Breakball hat Sinner eine Chance, aber overpowered ein bisschen. Den zweiten Breakball wehrt Fran gut ab.
Sinner - Cerundolo 7:5, 3:0
Jannik spielt sich langsam in einen Flow. Das Break bestätigt er zu null.
Sinner - Cerundolo 7:5, 2:0
Fran bringt sich bei 40:30 mit einem Doppelfehler selbst in Schwierigkeiten. Somit zum ersten Mal Einstand in diesem Match. Bei Vorteil Cerundolo packt Sinner seine schöne Rückhand-longline aus. Davon haben wir heute noch nicht so viel gesehen. Wenige Momente später dann der erste Breakball im zweiten Satz, den Fran aber mit offensivem Tennis abwehren kann. Danach aber zwei wunderbare Punkte von Sinner. Ein Winner mit der Vorhand, einer mit der Rückhand, Break!
In dem Parallelspiel...
...hat übrigens Medwedew vor wenigen Minuten gegen Lorenzo Sonego in Sätzen ausgeglichen.
Sinner - Cerundolo 7:5, 1:0
Jannik geht schnell mit 40:0 in Führung. Lässt Cerundolo nochmal auf 40:30 rankommen, um dann mit der Vorhand zu vollenden.
Sinner - Cerundolo 7:5
Jannik eröffnet mit einem guten Return das Game, aber bringt sich mit den zwei darauffolgenden Fehlern um eine noch bessere Ausgangslage. Der Weltranglistenzweite bekommt trotzdem einen Satzball. Fran will den Punkt zu schön gewinnen und verkünstelt sich bei dem Versuch eines Stopp-Balls.
Sinner - Cerundolo 6:5
Zwei gute Aufschläge und ein bisschen Glück mit dem Netzband bringen Jannik das 40:0. Das Ass zum Spielgewinn fällt extrem genau aus.
Sinner - Cerundolo 5:5
Jannik eröffnet mit einer Vorhand, die knapp ins Aus fliegt, dann ist Fran zwei Mal am Netz - und gewinnt beide Punkte. Gut gespielt, so alles in allem.
Sinner - Cerundolo 5:4
Auch Jannik jetzt mit einem Aufschlagspiel ohne Punktverlust.
Sinner - Cerundolo 4:4
Die Vorhand-Peitsche, die den Argentinier normalerweise auszeichnet, kommt bisher noch nicht so zur Geltung. In dem Game lässt er zweimal sein Können auf der Vorhandseite aufblitzen und bestätigt das Break zu null.
Sinner - Cerundolo 4:3
Das entwickelt sich hier zu einem Break-Festival. So fehleranfällig kennt man Sinner normalerweise nicht. Er schenkt Cerundolo quasi das Re-Break.
Sinner - Cerundolo 4:2
Bisher noch nicht ganz das Spiel, welches man sich als Fan erhofft hätte. Der Spielverlauf geprägt von vielen ungezwungenen Fehlern. Bei 15:30 dann zur Abwechslung mal wieder eine Highlight-Rallye. Doch auch den Schlagabtausch gewinnt Jannik. Bei 15:40 dann der erste Doppelfehler von Fran. Erneute Break-Führung Sinner.
Sinner - Cerundolo 3:2
Auch Sinner kann "unforced error". Zwei zum Spielbeginn und einer bei 15:30 und schon gibt`s zwei Breakbälle zum direkten Re-Break. Bei 15:40 dann der längste Ballwechsel des Matches, mit besserem Ende für den Südtiroler. Beim zweiten Breakball verhaut Sinner eine Vorhand aus dem Halbfeld, wie es sonst nur jeder Amateur-Sportler von sich selbst kennt, ganze zwei Meter ins Aus.
Sinner - Cerundolo 3:1
Drei "unforced error" von Fran bringen Sinner die ersten Breakbälle. Sinner nutzt den ersten direkt mit einem schönen Vorhand-Cross-Winner aus dem Lauf.
Sinner - Cerundolo 2:1
Jannik macht das Game mit seinem ersten Doppelfehler spannender als notwendig. Trotzdem keine Chance für Cherundolo auf ein frühes Break.
Sinner - Cerundolo 1:1
Auch Fran startet gut ins erste eigene Aufschlagspiel. Bei 30:0 entscheidet er auch den ersten etwas längeren Ballwechsel für sich. Sinner kämpft sich noch auf 40:30 zurück. Am Endergebnis ändern, kann er aber nichts mehr.
Sinner - Cerundolo 1:0
Relativ humorlos eröffnet Sinner die Partie. Mit zwei Assen und einem Aufschlagwinner zeigt er direkt in welche Richtung das heute gehen soll.
End of warmup...
...schön, dass Ihr eingeschalten habt.
Pfeifen wird ...
... die Partie Adel Nour. Der hat Jannik ja auch schon in Wien begeleitet ...
Die Jungs sind übrigens ...
... schon auf dem Court. Der ja ziemlich langsam sein soll. Wem das hilft? In dieser Begegnung niemandem so richtig. Zum Glück können sowohl Fran wie auch Jannik den Ball so richtig hurtig machen.
Apropos Nummer zwei:
Jannik kann Carlos Alcaraz am Ende des Tennisjahres - also nach den ATP Finals - nun ja doch noch überholen. Carlitos hat gegen Cameron Norrie ja am Dienstag eine eher schwache Leistung gezeigt. Und sich schon verabschiedet. Wenn also Jannik hier und dann in Turin gewinnt, dann muss Carlos schon ein bisschen nachlegen. Für die genauen Berechnungen haben wir unser 24-köpfiges Recherche-Team an das CERN-Institut nach Genf geschickt ...
Die Vorzeichen für Jannik ...
... stehen grundsätzlich nicht schlecht: Fran ist ein fantastischer Tennisspieler, der sich - kleine Ausnahmen bestätigen die Regel - aber unter freiem Himmel auf Sand am besten spielt. Jannik dagegen hat gefühlt seine letzten 961 Matches in der Halle gewonnen. Da spricht vieles für die Nummer zwei von Pars ...
Bonsoir aus Paris!
Und das ist auch schon das Maximum, was an Französisch heute Abend von uns zu erwarten ist. Aber gut: Im Italienischen und Spanischen sind wir auch nicht viel bewandter. Also gehen wir es Südtirolerisch an. Und schauen mal, ob Jannik Sinner gegen Francisco Cerundolo einfach dort weitermacht, wo er in Wien und gestern gegen Zizou Bergs aufgehört hat ...
Es wird die sechste Begegnung wzsichen Sinner und Cerundolo werden, der Südtiroler hat dabei die Nase mit 3:2-Siegen knapp vorne. Zum Auftakt in der Pariser La Défense Arena ließ Sinner gestern gegen Zizou Bergs ja nichts anbrennen.
Für Jannik Sinner geht es in Paris ja nicht nur um seinen ersten Titel bei dieser Veranstaltung - sondern auch um die Chance, am Ende des Jahres doch noch als Nummer eins der Welt dazustehen. Konkurrent Carlos Alcaraz war ja schon am Dienstag überraschend ausgeschieden.
