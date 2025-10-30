ATP Masters Paris live: Jannik Sinner vs. Francisco Cerundolo im TV, Livestream und Liveticker

Fran bringt sich bei 40:30 mit einem Doppelfehler selbst in Schwierigkeiten. Somit zum ersten Mal Einstand in diesem Match. Bei Vorteil Cerundolo packt Sinner seine schöne Rückhand-longline aus. Davon haben wir heute noch nicht so viel gesehen. Wenige Momente später dann der erste Breakball im zweiten Satz, den Fran aber mit offensivem Tennis abwehren kann. Danach aber zwei wunderbare Punkte von Sinner. Ein Winner mit der Vorhand, einer mit der Rückhand, Break!