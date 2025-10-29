ATP Masters Paris live: Jannik Sinner vs. Zizou Bergs im TV, Livestream und Liveticker

Jannik Sinner und Zizou Bergs treffen in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Paris aufeinander. Das Match gibt es ab ca. 14 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream bei WOW und in unserem Liveticker.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 29.10.2025, 17:21 Uhr

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Auch bei Alexander Zverev ... deutet sich eine längerfristige Angelegenheit an. In seiner Zweirunden-Begegnung gegen den Argentinier Camilo Ugo Carabelli musste der Titelverteidiger den ersten Satz im Tiebreak abgeben. Somit ist für die Sinner-Fans noch etwas Geduld gefragt, bis der Südtiroler den Platz in Nanterre betreten wird. Der Zeitplan ... hat zur Freude der Zuschauer bereits mit dem ersten Match auf dem Court Central arg gelitten. Die beiden "Cousins" Valentin Vacherot und Arthur Rinderknecht lieferten wieder fesselnde Tennis-Unterhaltung ab, bei der sich Vacherot in einem dreistündigen Krimi durchsetzen konnte und somit das Re-Match vom Finale in Shanghai erneut in drei Sätzen für sich entscheiden konnte. Bienvenue ... aus der La Defense Arena in Nanterre zum Zweitrunden-Match von Jannik Sinner beim ATP-Masters-Turnier in Paris, in dem er auf den Belgier Zizou Bergs treffen wird.

© Getty Images Jannik Sinner und Zizou Bergs haben noch nie gegeneinander gespielt

Es wird eine Premiere geben heute in der La Defense Arena in Paris. Denn Jannik Sinner und Zizou Bergs haben bislang kein Match auf der ATP-Tour gegeneinander bestritten. Die Favoritenlage ist klar - aber das war sie gestern beim Treffen zwischen Carlos Alcaraz und Cameron Norrie ja auch.

Jannik Sinner jedenfalls ist mit viel Selbstvertrauen nach Paris gekommen, hat er doch am Sonntag den Titel in Wien geholt. Aber Zizou Bergs, der vom deutschen Trainer Jan de Witt gecoacht wird, ist ein nicht zu unterschätzender Gegner.

Sinner vs. Bergs - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jannik Sinner und Zizou Bergs gibt es ab ca. 14 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream bei WOW.

Hier das Einzel-Tableau in Paris