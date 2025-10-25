ATP Masters Paris: Mahut reitet mit Dimitrov in den Sonnenuntergang

Doppel-Ass Nicolas Mahut wird mit dem ATP-Masters-1000-Turnier in Paris seine Karriere beenden. Und das an der Seite von Grigor Dimitrov.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 25.10.2025, 15:56 Uhr

© Getty Images Nicolas Mahut wird in Paris seinen Abschied feiern

Eigentlich wäre es ja nur passend gewesen, dass Nicolas Mahut sein letztes Turnier auf der ATP-Tour an der Seite jenes Mannes bestreitet, mit dem er seine größten Erfolge gefeiert hat: mit Pierre-Hugues Herbert nämlich. Das hat - aus welchen Gründen auch immer - nicht funktioniert. Aber der Ersatz kann sich sehen lassen: denn Grigor Dimitrov ist nach langer Verletzungspause wieder da. Und wird das letzte Hurra von Mahut als Partner begleiten.

In Runde eins geht esfür die beiden gegen Hugo Nys und Edouard Roger-Vasselin. Mit letzterem hat Nicolas Mahut auch schonauf der Tour und im Davis Cup gespielt, das passt also ganz gut. Interessant an der Auslosung insgesamt: Alexander Zverev hat auch in der La Défense Arena mit Marcelo Melo genannt. Und muss gleich zum Auftakt gegen Kevin Krawietz und Tim Pütz ran, mit denen er ja in ein paar Wochen in Bologna um den Titel im Davis Cup fighten wird.

Aber zurück zu Nicolas Mahut, der ja auch ein formidabler Einzelspieler war. Da steht ein Karriere-Hoch von Platz 43. Und die Erinnerung an die legendäre Partie gegen John Isner in Wimbledon.

Im Doppel aber hat Mahut sagenhafte 37 Championships gewonnen, das bislang letzte übrigens mit Roger-Vasselin 2022 in Florenz. Mit Pierre-Hugues Herbert allerdings hat Nicolas Mahut ins ganz hohe Regal gegriffen. Und neben dem Karriere-Grand-Slam auch mehrmals bei den ATP Finals triumphiert.

