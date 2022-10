ATP Masters Paris: Marc-Andrea Hüsler schockt Sinner

Der Schweizer Marc-Andrea Hüsler (ATP-Nr. 61) hat beim Masters-Turnier in Paris mit einem Auftaktsieg über Jannik Sinner überrascht.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 31.10.2022, 17:52 Uhr

© Getty Images Marc-Andrea Hüsler

Hüsler gewann am Montagnachmittag mit 6:2, 6:3 gegen den Italiener, der damit seine Hoffnungen auf einen Platz als Ersatzspieler bei den ATP Finals in Turin begraben kann.

Nur knapp über eine Stunde dauerte das Match beim Indoor-Turnier in der französischen Hauptstadt. Sinner war in der vergangenen Woche in Wien auf die Tour zurückgekehrt, nachdem er wegen einer Knöchelverletzung hatte pausieren müssen. In Wien unterlag er dem späteren Sieger Daniil Medvedev im Viertelfinale.

Hüsler indes bestätigte seinen starken Spätsommer - er hatte im September in Sofia sein erstes ATP-Turnier gewonnen, zuvor war er in Winston-Salem schon im Halbfinale gestanden. Zuletzt setzte es zwar drei Auftaktniederlagen - in Basel jedoch nur in umkämpften drei Durchgängen gegen den späteren Sieger Felix Auger-Aliassime.

Fritz hofft weiter auf Turin

Bereits zuvor hatte Taylor Fritz seine Chancen auf einen Platz in Turin aufrecht erhalten.

Der US-Amerikaner gewann gegen Alejandro Davidovich Fokina mit 7:5, 6:2 und trifft nun auf den Sieger der Partie zwischen Andy Murray und Gilles Simon, die am Abend spielen.

Fritz braucht allerdings mindestens einen Finaleinzug in Paris, um sich noch für die ATP Finals zu qualifizieren.

