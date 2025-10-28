ATP Masters Paris: Norrie schockt Alcaraz - die Nummer eins ist raus!

Cameron Norrie hat in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Paris für eine Überraschung gesorgt und Carlos Alcaraz mit 4:6, 6:3 und 6:4 besiegt.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 28.10.2025, 22:06 Uhr

© Getty Images Cameron Norrie am Dienstagabend in Paris

Carlos Alcaraz hatte ja nach seinen ersten Trainingseindrücken in der La Defense Arena davon gesprochen, dass die Plätze sich angenehm langsam spielten. Und dass deshalb mehr von den Matches zu erwarten sei als nur ein eher langweiliges Aufschlagfestival ohne nennenswerte Ballwechsel. Nun: Gemessen an diesen Worten hatte Alcaraz mit dem Service von Cameron Norrie erstaunlich viele Probleme. Und der Brite wird in der Regel nicht in derselben Kategorie geführt wie Reilly Opelka oder früher John Isner.

Darüber hinaus darf aber auch nicht unterschlagen werden, dass Norrie auch in den Ballwechseln auf Augenhöhe mitspielt, kleine Unkonzenriertheiten von Carlos Alcaraz eher humorlos bestrafte. Und so ging eben nicht alles den erwarteten Weg nach dem 6:4 für den Favoriten im ersten Satz. Ganz im Gegenteil: Cameron Norrie gelang im zweiten Akt ein frühes Break, die wenige Chancen zum Comeback von Alcaraz wehrte er ab.

Alcaraz kann Chancen zum Rebreak nicht nutzen

In der Entscheidung wurde es im Publikum immer leiser, denn Alcaraz spielte weiter fehlerhaft. Und den Turnierfavoriten schon in Runde zwei verlieren zu sehen - das wollten dann doch die wenigsten Fans. Norrie dagegen suchte in den richtigen Momenten die Offensive. Und hatte im dritten Spiel schon eine Breakchance. Im fünften dann zwei weitere. Alcaraz wehrte diese ab.

Beim Stand von 3:3 war es dann aber so weit: Zunächst vergab Alcaraz einen Spielball, dann kam er bei Breakball Norrie ans Netz - und wurde vom Außenseiter mit einem harten Passierschlag überrascht. Jetzt war erst recht Ruhe in der Halle. Alcaraz hatte unmittelbar im Anschluss zwei Chancen zum Rebreak, vergab diese aber. Als es darum ging, den Sieg über die Linie zu bringen, zeigte der Außenseiter aber starke Nerven. Und verwandelte nach einer Spielzeit von 2:23 Stunden seinen zwieten Matchball.

Ein bitterer Abend für Carlos Alcaraz. Der anderersets die Türe für Jannik Sinner wieder aufgemacht hat, die Saison 2025 vielleicht doch als Weltranglisten-Erster abzuschließen.

Hier das Einzel-Tableau in Paris

