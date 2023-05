ATP Masters Rom: Alex Stober ist zurück - im Team von Alexander Shevchenko

Alexander Shevchenko ist gestern beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rom gegen Jannik Sinner ausgeschieden. Der Schützling von Günter Bresnik hat dennoch eine Talentprobe abgelegt. Und mit Alex Stober einen prominenten Team-Zugang.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.05.2023, 17:46 Uhr

© Getty Images Alexander Shevchenko am Sonntagabend in Rom

Was war das für eine Highlight-Show, die Jannik Sinner und Alexander Shevchenko da am fortgeschritten Sonntagabend auf dem Campo Centrale im Foro Italico abgezogen Haben! Beide Spieler haben versucht, das Feuer des anderen mit noch mehr Feuer zu bekämpfen, heraus kam ein Tempogebolze, wie man es schon länger nicht mehr gesehen hat.

Dass sich der Lokalmatador gegen den Lucky Loser schließlich in drei Sätzen behaupten konnte, half der Stimmung auf den dann doch schon etwas schütter besetzten Rängen durchaus. Aber auch Shevchenko konnte sich ziemlich oft in verdientem Applaus baden.

Interessant war darüber hinaus der Blick in die Box des Schützlings von Günter Bresnik. Dort saß nämlich nicht nur Shevchenkos Freundin Anastasia Potapova, sondern auch Alex Stober. Jener Physiotherapeut also, der schon mit Thomas Muster, Andre Agassi, Pete Sampras, Angelique Kerber und in den letzten Jahren natürlich mit Dominic Thiem gearbeitet hat.

Shevchenko schon in den Top 90

Was auf eine weitere Professionalisierung des 22-jährigen Russen schließen lässt, der imAlter von neun Jahren zum Skifahren nach Österreich gekommen war. Und seitdem in der Akademie von Coach Bresnik arbeitet. Das erste Mal im Spotlight stand Alexander Shevchenko im vergangenen Jahr bei den Generali Open in Kitzbühel, da musste er in Runde eins gegen Dominic Thiem ran.

Die Entwicklung danach ist bemerkenswert, in den Live-Rankings liegt Shevchenko schon auf Position 84. Dass es immer noch Luft nach oben gibt, hat indes auch das Match gegen Sinner gezeigt. Vom Unterhaltungswert her sollte man sich Shevchenko aber jetzt schon genauer ansehen.

