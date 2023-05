ATP Masters Rom: Zverev und auch Tsitsipas müssen auf morgen warten - Regen in der ewigen Stadt erzwingt Vertagung

Der Hamburger Alexander Zverev, der beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rom gegen den US-Amerikaner J.J. Wolf Satz eins für sich verbuchen konnte, muss am Dienstag sein Drittrunden-Match fertig spielen.

von SID/red.

zuletzt bearbeitet: 15.05.2023, 22:15 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev traf in der dritten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Rom auf den US-Amerikaner J.J. Wolf

Das lange Warten hatte am Ende leider nichts gebracht: Um 21:45 Uhr entschlossen sich die Turnierverantwortlichen des ATP-Masters-1000-Turniers in Rom alle laufenden Partien wegen Regens abzubrechen und deren Fortsetzung auf den Dienstag zu verschieben. Der immer stärker werdende Regen hatte kurz nach 20:00 Uhr eingesetzt und ließ ab diesem Zeitpunkt kein Spielen mehr zu.

Leidtragender war zunächst Alexander Zverev, der in seiner Drittrunden-Partie gegen den US-Amerikaner J.J. Wolf Satz eins mit 6:4 für sich entscheiden konnte. In Durchgang zwei führte der Deutsche bereits mit einem Break Vorsprung, die Partie wurde schlussendlich jedoch bei 3:3 im Zweiten abgebrochen.

Aber auch Stefanos Tsitsipas durfte seine Night-Session-Partie gegen Lorenzo Sonego nicht zu Ende bringen. Der Grieche und der Lokalmatador endeten punktgenau nach Satz eins, der mit 6:3 an den fünftgesetzten Athener ging. Am weitesten im Match vorgedrungen waren Frances Tiafoe und Lorenzo Musetti - der Lokalmatador führt im dritten Durchgang mit 2:1, nachdem Satz eins mit 7:5 an den US-Amerikaner und Satz zwei mit 6:4 an den Italiener gegangen waren.

