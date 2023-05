ATP Masters Rom live: Alexander Zverev vs. J.J. Wolf im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft in der dritten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Rom auf den Amerikaner John Jeffrey Wolf. Das Match gibt es ab ca. 16 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.05.2023, 10:42 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev trifft in Rom auf J.J. Wolf

Es war kurz nach halb zehn am Sonntagabend, als sich Alexander Zverev seiner müevollen Auftaktaufgabe David Goffin in Rom entledigt hatte. J.J. Wolf dagegen konnte sich den Sonntag frei nehmen, bei Bedarf seinen kommenden Gegner studieren. Denn der US-Amerikaner war dem Regen am Vortag gerade nochmal so entronnen.

Trotz der kürzeren Pause wird Zverev als Favorit in die vierte Partie des tages auf dem Pietrangeli gehen. Weniger aufgrund der Vorstellung gegen Goffin, sondern eher, weil sich Wolf wie sie meisten US-Amerikaner auf der roten Asche nicht besonders wohl fühlt.

Zverev vs. Wolf - hier gibt es einen Livestream

Hier das Einzel-Tableau in Rom