ATP Masters Rom: Jetzt live - Alexander Zverev trifft im Halbfinale auf Stefanos Tsitsipas

Alexander Zverev und Stefanos Tsitsipas treffen im Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Rom aufeinander. Das Match gibt es ab 14:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Ticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 14.05.2022, 14:27 Uhr

© Getty Images Stefanos Tsitsipas und Alexander Zverev spielen heute mal wieder um ein Finale

Drittes 1000er-Turnier auf Sand des Jahres - und zum dritten Mal nach Monte-Carlo und Madrid treffen Alexander Zverev und Stefanos Tsitsipas in einem Halbfinale aufeinander. Die Bilanz ist ausgeglichen: Während der Grieche in Monte-Carlo in zwei Sätzen gewinnen konnte, revanchierte sich Zverev in Madrid in einer Night Session.

Insgesamt betrachtet haben die beiden schon elf Mal gegeneinander gespielt, Tsitsipas hat in der Bilanz die Nase mit 7:4-Siegen vorne.

Zverev vs. Tsitsipas - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Stefanos Tsitsipas und Alexander Zverev gibt es ab 14:30 Uhr live im TV und Livestream bei Sky.

Hier das Einzel-Tableau in Rom