ATP Masters Rom: Alle Infos, Favoriten, TV, Auslosung, Preisgeld

Im Foro Italico steht das letzte ATP-Masters-1000-Turnier des Jahres an. Hier findet Ihr alle Infos. Sky überträgt alle Matches live.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 03.05.2025, 08:59 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Wer wird 2025 auf dem Campo Centrale triumphieren?

Wer spielt - wer fehlt in Rom 2025?

Das große Thema ist natürlich die Rückkehr von Jannik Sinner nach dreimonatiger Doping-Sperre. Wie wird sich der Lokalmatador schlagen? Auch spannend: Tritt Carlos Alcaraz nach seiner Absage in Madrid nun doch in Rom an? Einer wird hingegen fehlen: Novak Djokovic, der im Foro Italico bereits sechs Titel gesammelt hat, verzichtet auf einen Start.

Wer sind die Favoriten in Rom 2025?

Als Titelverteidiger geht Alexander Zverev ins Rennen. Nach seinem Sieg in München wähnte sich die deutsche Nummer eins schon wieder auf dem Weg zurück zur Topform. Die Niederlage in Madrid gegen Francisco Cerundolo hat die Euphorie wieder ein bisschen gebremst. Ein gesunder Carlos Alcaraz ist wohl über Zverev zu stellen,auch wenn der Spanier in Rom noch nichts gerissen hat. Dazu kommen die üblichen Verdächtigen wie Casper Ruud, Barcelona-Sieger Holger Rune, dann natürlich auch Jannik Sinner oder Jack Draper.

Wer überträgt das Masters in Rom live im TV und Livestream?

Alle Matches in Rom werden live im TV von Sky übertragen. Im Livestream sind die Partien bei WOW zu sehen.

Was hat die Auslosung ergeben?

Sobald die Auslosung erfolgt ist, bekommt Ihr hier eine Übersicht.

Wie viel Preisgeld gibt es in Rom zu gewinnen?

Beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rom gibt es 2025 folgende Preisgelder zu gewinnen (alle Angaben in Euro):

Runde Preisgeld Champion 985.030.- Finale 523.870.- Halbfinale 291.040.- Viertelfinale 165.670.- Achtelfinale 90.445.- Dritte Runde 52.925.- Zweite Runde 30.895.- Erste Runde 20.820

Wer hat in den letzten Jahren in Rom gewonnen?

Hier findet Ihre die Sieger der letzten Jahre in Rom:

Jahr Champion Finalist Ergebnis 2024 Alexander Zverev (GER) Nicolas Jarry (CHI) 6:4, 7:5 2023 Daniil Medvedev Holger Rune (DEN) 7:5, 7:5 2022 Novak Djokovic (SRB) Stefanos Tsitsipas (GRE) 6:0, 7:6 (5) 2021 Rafael Nadal (ESP) Novak Djokovic (SRB) 7:5, 1:6, 6:3 2020 Novak Djokovic (SRB) Diego Schwartzman (ARG) 7:5, 6:3 2019 Rafael Nadal (ESP) Novak Djokovic (SRB) 6:0, 4:6, 6:1 2018 Rafael Nadal (ESP) Alexander Zverev (GER) 6:1, 1:6, 6.3 2017 Alexander Zverev (GER) Novak Djokovic (SRB) 6:4, 6:3 2016 Andy Murray (GBR) Novak Djokovic (SRB) 6:3, 6:3