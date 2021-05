ATP Masters Rom: Alle Infos, Spieler, TV, Favoriten, Preisgeld

Vom 09. bis zum 16. Mai 2021 geht in Rom das vierte ATP-Masters-1000-Turnier des Jahres über die Bühne. Als Titelverteidiger startet im Foro Italico Novak Djokovic. Sky überträgt alle Matches live im TV und Livestream. Hier findet Ihr alle Infos.

zuletzt bearbeitet: 08.05.2021, 00:24 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic geht in Rom als Titelverteidiger an den Start

Welche Spieler gehen in Rom an den Start?

2021 wird mit Ausnahme von Roger Federer die gesamte Weltelite in Rom vertreten sein, angeführt von Branchemprimus Novak Djokovic, der in Madrid noch gefehlt hat. Djokovic hat mit den Niederlagen gegen Daniel Evans in Monte Carlo und gegen Aslan Karatsev in Belgrad keinen optimalen Einstieg in die Sandplatzsaison erwischt.

Das ATP-Masters-1000-Turnier in Rom live und exklusiv im TV und Livestream bei Sky.

Wer sind die Favoriten?

Andererseits geht Djokovic als Titelverteidiger ins Rennen. Beim in den Herbst verlegten Turnier 2020 konnte der Serbe im Endspiel Diego Schwartzman besiegen, der zuvor Rafael Nadal eliminiert hatte. Nadal strebt im Foro Italico seinen zehnten Triumph an. Ebenfalls auf der Rechnung sollten man Alexander Zverev, den Sieger von 2017, und Stefanos Tsitsipas, der in diesem Jahr schon in Monte Carlo gewonnen hat, haben. Dominic Thiem und Andrey Rublev gehen ebenfalls mit guten Chancen ins Turnier.

Wer überträgt das Turnier in Rom im TV und Livestream?

Sky überträgt alle Matches aus Rom im TV und Livestream, beginnend mit Montag, 09. Mai, ab 11 Uhr.

Wie viel Preisgeld gibt es zu gewinnen?

Insgesamt ist ein Preisgeld von 2.082.960.- Euro augelobt.

Wer hat in den letzten Jahren gewonnen?

Hier die Sieger des ATP-Masters-1000-Turniers seit 2010

Jahr Sieger Finalist Ergebnis 2020 Novak Djokovic Diego Schwartzman 7:5, 6:3 2019 Rafael Nadal Novak Djokovic 6:0, 4:6, 6:1 2018 Rafael Nadal Alexander Zverev 6:1, 1:6, 6:3 2017 Alexander Zverev Novak Djokovic 6:4, 6:3 2016 Andy Murray Novak Djokovic 6:3, 6:3 2015 Novak Djokovic Roger Federer 6:4, 6:3 2014 Novak Djokovic Rafael Nadal 4:6, 6:3, 6:3 2013 Rafael Nadal Roger Federer 6:1, 6:3 2012 Rafael Nadal Novak Djokovic 7:5, 6:3 2011 Novak Djokovic Rafael Nadal 6:4, 6:4 2010 Rafael Nadal David Ferrer 7:5, 6:2