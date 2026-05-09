ATP Masters Rom: Brasilianisches Chaos - Medjedovic ringt Fonseca und Publikum nieder

Joao Fonseca und Hamad Medjedovic lieferten sich in Rom ein hitziges Duell. Am Ende setzte sich der Serbe nach einem emotionalen Schlagabtausch mit 3:6, 6:3, 7:6 durch.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 09.05.2026, 22:44 Uhr

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© Getty Images Hamad Medjedovic

Zu Beginn sah alles nach einem sicheren Sieg des brasilianischen Shooting-Stars aus. Joao Fonseca diktierte die Ballwechsel fast nach Belieben und kaufte Medjedovic mit seinem druckvollen Offensivtennis sofort die Schneid ab. Der Serbe wirkte im ersten Satz oft einen Schritt zu spät und fand kaum Lösungen gegen das Tempo des Brasilianers. Folgerichtig ging der Durchgang klar an Fonseca.

Doch im zweiten Satz änderte sich das Bild . Fonseca wurde plötzlich fehleranfälliger, ließ in längeren Rallyes die Präzision vermissen und verlor etwas die Kontrolle über das Match. Medjedovic nutzte das konsequent aus. Mit dem 6:3 schaffte der Serbe den Satzausgleich und brachte damit die ohnehin schon aufgeheizte Stimmung unter den brasilianischen Fans auf den Rängen zum Kochen.

Im Entscheidungssatz ging es dann nicht mehr nur um Tennis. Die brasilianischen Fans verwandelten den Court in ein Tollhaus und pushten Fonseca bei nahezu jedem Punkt lautstark nach vorne. Mehrfach musste der Schiedsrichter eingreifen, weil sowohl Fonseca als auch Medjedovic Diskussionen suchten und sich vom Verhalten auf den Rängen gestört fühlten.

Im Tiebreak zeigte der Serbe dann seine ganze Klasse. Während Fonseca zunehmend hektisch agierte, spielte Medjedovic den Entscheidungssatz eiskalt herunter. Das 7:1 im Tiebreak war letztlich „senza storia“ – eine Machtdemonstration zum perfekten Zeitpunkt. Der frostige Handshake am Netz sprach anschließend Bände. Im Viertelfinale wartet nun Mariano Navone auf Medjedovic.

Zeitgleich sorgte auch Arthur Fils für Schlagzeilen. Der Franzose musste gegen den Italiener Andrea Pellegrino bereits beim Stand von 0:4 aufgeben. Frances Tiafoe hingegen bewies Comeback-Qualitäten: Der US-Amerikaner drehte sein Match gegen Ignacio Buse nach Satzrückstand noch und gewann mit 6:7, 6:3, 6:2.

Hier das Einzeltableau der Herren in Rom