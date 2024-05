ATP Masters Rom: Daniil Medvedev startet mit Zweisatzerfolg über Jack Draper

Titelverteidiger Daniil Medvedev ist mit einem Zweisatzerfolg gegen Jack Draper in das ATP-Masters-1000-Turnier von Rom gestartet.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 11.05.2024, 17:06 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev schlug Jack Draper in zwei Sätzen

Erfolgreicher Auftakt für Daniil Medvedev beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rom. Der Titelverteidiger aus Russland gewann in der zweiten Runde gegen den Briten Jack Draper souverän mit 7:5 und 6:4.

Medvedev, der sich zuletzt in Madrid am Oberschenkel verletzt hatte, bekommt es in der dritten Runde mit Hamad Medjedovic zu tun. Der serbische Qualifikant setzte sich gegen Alejandro Davidovich Fokina in zwei Sätzen durch.

Zudem durfte am Samstag in der unteren Hälfte Alex de Minaur über einen 6:3 und 6:2-Erfolg gegen Roberto Carballes Baena jubeln. Gemischte Gefühle gab es indes bei den italienischen Fans: Zunächst verlor Matteo Arnaldi in der Grand Stand Arena gegen Nicolas Jarry mit 2:6 und 6:7 (6), Stefano Napolitano siegte wenig später am Pietrangeli gegen Juncheng Shang in drei Sätzen.

Hier das Einzel-Tableau in Rom