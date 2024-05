ATP Masters Rom: Daniil Medvedev über Dominic Thiem - "Hatten einige unglaubliche Momente"

Auch Daniil Medvedev hat das Karriereende von Dominic Thiem mit Bedauern zur Kenntnis genommen. Bei einer Pressekonferenz in Rom erinnerte sich der Weltranglistenvierte an zwei besondere Duelle mit dem Österreicher.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 11.05.2024, 19:41 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev sprach am Samstag über Dominic Thiem

von Nikolaus Fink aus Rom

Daniil Medvedev war auf dem Papier der härteste Gegner, den Dominic Thiem auf dem Weg zum US-Open-Titel 2020 aus dem Weg räumen musste. Dank einer brillanten Vorstellung setzte sich der Österreicher im Halbfinale jedoch einigermaßen glatt durch - und gönnte dem Russen beim 6:2, 7:6 (6) und 7:6 (5)-Erfolg nicht einmal einen Satzgewinn.

Die außergewöhnliche Leistung des Österreichers blieb Medvedev offenbar gut in Erinnerung, wie er nach seinem Auftakterfolg beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rom auf tennisnet-Nachfrage betonte. "Bei den US Open hatte ich das Gefühl, dass ich gut spiele und einen guten Lauf habe", meinte der 28-Jährige, der von Thiems "sehr starker" Darbietung überrumpelt wurde: "Ich war überrascht, wie er gespielt hat."

Thiem in London "vielleicht noch stärker"

Neben dem Match in New York brannte sich auch das Endspiel bei den ATP Finals in London wenige Monate später in das Gedächtnis des Russen ein. Dort habe Thiem "vielleicht noch stärker" gespielt als bei den US Open, die hochklassige Partie ging dennoch mit 4:6, 7:6 (2) und 6:4 an Medvedev. "Ich habe es geschafft, das Blatt zu wenden."

"Wir hatten einige unglaubliche Momente, wie ich finde", fasste Medvedev seine Rivalität mit Thiem zusammen. Im Head to Head der beiden steht es derzeit 3:3, das bislang letzte Match entschied der ehemalige Weltranglistenerste aus Russland 2022 bei den Erste Bank Open in Wien klar in zwei Sätzen für sich.

"Er wird ein glückliches Leben haben"

In der österreichischen Bundeshauptstadt könnte Thiem im Herbst seine Laufbahn beenden. Aus Medvedevs Sicht eine traurige Nachricht: "Ich würde sagen, dass es etwas schwierig ist, jemanden wie Dominic zurücktreten zu sehen, weil er vielleicht jünger ist als einige andere Spieler, die aufhören." Genaueres könne er jedoch nicht sagen, da er nicht im Körper des Österreichers stecke.

Dass Thiem seine Karriere in erster Linie wegen anhaltender Handgelenksprobleme beendet, bedauert Medvedev: "Es ist schade zu sehen, wie er sich nach seiner Verletzung abmüht und nie wieder das Niveau von früher erreichen kann. Ich bin sicher, so wie ich ihn kenne, wird er auch ohne Tennis zurechtkommen. Er wird ein gutes Leben haben, ein glückliches Leben. Ich denke, das ist das Wichtigste. Deshalb wünsche ich ihm alles Gute."

