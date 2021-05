ATP Masters Rom: Dominic Thiem vs. Marton Fucsovics im TV, Livestream und Liveticker

Dominic Thiem trifft in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Rom auf Marton Fucsovics. Das Match gibt es ab 10 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.05.2021, 22:04 Uhr

© Getty Images Dominic Thiem eröffnet auf dem Campo Centrale gegen Marton Fucsovics

Thiem und Fucsovics treffen in einem Hauptfeld auf der ATP-Tour erst zum zweiten Mal aufeinander, die einzige Begegnung bisher hat der Österreicher in Hamburg 2019 gewonnen. Sieben Jahre davor bei einem Future und 2014 in der Qualifikation von Barcelona war ebenfalls Dominic Thiem erfolgreich.

Thiem kommt mit dem Schwung eines Halbfinal-Einzugs aus Madrid nach Rom. Eben dort ist die Vorschlussrunde bislang auch das Maximum für Dominic Thiem gewesen.

Thiem vs. Fucsovics - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Dominic Thiem und Marton Fucsovics gibt es ab 10 Uhr live im TV und Livestream bei Sky.

