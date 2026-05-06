ATP Masters Rom: Duell mit Zverev fix! Daniel Altmaier ringt Zhizhen Zhang nieder

Beim ATP-1000-Masters in Rom hat Daniel Altmaier den Einzug in die zweite Runde erreicht. Gegen den Chinesen Zhizhen Zhang siegte der Deutsche mit 4:6, 7:6(3) und 6:4.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 06.05.2026, 13:35 Uhr

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© Getty Images Daniel Altmaier nennt die rote Asche als seinen Lieblingsbelag.

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Daniel Altmaier bewies an diesem Mittwoch Nervenstärke und sicherte sich nach Satzrückstand den Erstrundenerfolg gegen Zhizhen Zhang. Das dritte Aufschlagspiel des ersten Satzes lenkte das Match zunächst in die Richtung von Zhizhen Zhang. Altmaier, der nach einem 30:0 das Break kassierte, konnte den Rückstand gegen den gut aufgelegten Chinesen nicht mehr ausgleichen und musste so nach einem eigentlich guten ersten Satz eine Aufholjagd gegen den 239. des ATP-Rankings, der mit einem Protected Ranking den Sprung in das Hauptfeld schaffte, starten.

Zhang bog mit dem Break zum 3:2 in der Mitte des zweiten Satzes kurzzeitig auf die Siegerstraße ein. Altmaier steckte jedoch noch nicht auf und erkämpfte sich im folgenden Spiel direkt zwei Möglichkeiten zum Rebreak. Zhang konnte die erste Chance noch vereiteln, doch mit der zweiten Möglichkeit stellte Altmaier wieder alles auf null.

Zhang fordert jetzt Zverev

Doch dieser Zustand sollte wiederum nur ein Spiel anhalten. Denn Altmaier gab erneut sein Aufschlagspiel ab und wehrte beim Stand von 3:5 bei eigenem Serve bereits zwei Matchbälle ab. Altmaier bewies nun Nervenstärke und erspielte sich im Tiebreak den Ausgleich. Mit dem Break zum 2:1 schlug das Pendel im dritten Satz nun deutlich für den Deutschen aus, der sich diesen Vorpsrung auch nicht mehr nehmen ließ. Nach 2:25 Stunden stand der Einzug in die zweite Runde für Daniel Altmaier fest.

Damit steht nun ein deutsches Duell in der zweiten Runde zwischen Daniel Altmaier und Alexander Zverev an. Im direkten Vergleich führt der Weltranglistendritte mit 3:1. Altmaiers einziger Sieg gelang im Jahr 2024 in der ersten Runde von Acapulco. Den bisher einzigen Vergleich auf Sand entschiedd im letzten Jahr Alexander Zverev in München für sich.

Hier das Einzel-Tableau in Rom