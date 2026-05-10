ATP Masters Rom: Erler/Miedler nervenstark, Krawietz/Pütz warten in Runde zwei

Alexander Erler und Lucas Miedler haben im Doppelwettbewerb des ATP-100-Masters in Rom die zweite Runde erreicht. Das ÖTV-Doppel siegte gegen Francesco Forti und Filippo Romano mit 7:6(5) und 7:5. In Runde zwei warten Kevin Krawietz und Tim Pütz.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.05.2026, 19:38 Uhr

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© Getty Images Alexander Erler und Lucas Miedler sind wieder gemeinsam auf der Tour unterwegs.

Gegen das italienische Team Francesco Forti und Filippo Romano siegte das österreichische Davis-Cup-Doppel nach einem engen Duell. Vor allem der Tiebreak des ersten Satz sollte Alexander Erler und Lucas Miedler einen besonderen Schub an Selbstvertrauen geben, denn das Duo lag bereits mit 0:5 hinten und egalisierte diesen Spielstand mit den nächsten fünf Punkten der Partie.

Die damit verdiente Satzführung nahmen Erler und Miedler mit in den zweiten Durchgang, der nach zwei Breaks erneut von souveränen Aufschlagspielen geprägt war. Dadurch war ein weiterer Showdown im Tiebreak zu erwarten, doch beim Stand von 6:5 schlugen die beiden Österreicher mit einem weiteren Break zu und beendeten die Partie vorzeitig nach 1:35 Stunde.

Krawietz/Pütz die Gegner in Runde zwei

In der zweiten Runde fordert das wiedervereinte ÖTV-Doppel damit die deutsche Top-Kombination Kevin Krawietz und Tim Pütz. Krawietz/Pütz siegten ebenfalls gegen zwei Italiener, hatten mit Flavio Cobolli und Lorenzo Sonego beim 6:3 und 6:2 jedoch deutlich weniger Mühe als die kommenden Gegner. Auch Jakob Schnaitter und Mark Wallner setzten sich Maximo Gonzalez und Andres Molteni in zwei Sätzen mit 6:3 und 7:5 durch.

Hier das komplette Doppeltableau in Rom