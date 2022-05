ATP Masters Rom: Fognini und Bolelli nach Sieg über „KraMies“ im Halbfinale

Eine Titekchance haben die Italiener beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rom doch noch: Simone Bolelli und Fabio Fognini stehen nach einem Erfolg gegen Kevin Krawietz und Andreas Mies im Halbfinale.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.05.2022, 21:29 Uhr

© Getty Images Fabio Fognini ist in Rom mit Simone Bolelli weiterhin auf Titelkurs

Jannik Sinner hat es im Einzel trotz der Unterstützung der Fans im Foro Italico nicht geschafft, Fabio Fognini und Simone Bolelli stehen nach einem Comeback-Sieg gegen Kevin Krawietz und Andreas Mies aber im Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Rom. Fognini/Bolelli gewannen mit 6:7 (3), 6:4 und 11:9. Dabei verwerteten die beiden Italiener ihren dritten Matchball.

In der Vorschlussrunde geht es gegen Nikola Mektic und Mate Pavic, das kroatische Paar, das im vergangenen Jahr bis zu den Olympischen Spielen in Tokio fast alle relevanten Titel abgeräumt hat. In der laufenden Saison warten Mektic/Pavic noch auf das große Erfolgserlebnis, Bolelli und Fognini dürfen sich also durchaus Chancen ausrechnen.

Im zweiten Halbfinale bekommen es John Isner und Diego Schwartzman mit Maximo Gonzalez und Andrey Golubev zu tun. Isner könnte das Kunststück schaffen, den dritten 1000er-Titel in dieser Saison mit dem dritten Partner zu gewinnen. In Indian Wells war er mit Jack Sock erfolgreich geblieben, beim darauffolgenden Turnier in Miami mit Hubert Hurkacz.

