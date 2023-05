ATP Masters Rom: Hanfmann putzt Rublev, Sinner fliegt raus

Qualifikant Yannick Hanfmann hat sensationell das Viertelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Rom erreicht. Der Deutsche besiegte Andrey Rublev in drei Sätzen. Jannik Sinner ist derweil ausgeschieden.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.05.2023, 19:33 Uhr

© Getty Images Yannick Hanfmann am Dienstag in Rom

Nach Jan-Lennard Struff in Madrid setzt nun Yannick Hanfmann zum nächsten großen deutschen Lauf beim einem 1000er-Turnier an. Hanfmann zeigte gegen Andrey Rublev eine fantastische Leistung, besiegte den Monte-Carlo-Champion mit 7:6 (5), 4:6 und 6:3. Im Viertelfinale könnte der Qualifikant auf Alexander Zverev treffen. So der seine Partie gegen Daniil Medvedev gewinnt.

Vor allem im dritten Satz bewies Hanfmann Nervenstärke: zunächst glich er ein frühes Break sofort wieder aus, danach wehrte er bei 1:1 mehrere Breakchancen ab. Beim Stand von 5:3 für Hanfmann holte sich Rublev noch einmal eine Breakchance - der Außenseiter wehrte mit einem sensationellen Stopp ab. Nach 2:32 Stunden Spielzeit versenkte Hanfmann eine Vorhand zum ersten Matchball. Und schloss mit einem Ass ab.

Die Beine seien schon etwas schwer gewesen beim dritten Match innerhalb von drei Tagen, erklärte Yannick Hanfmann im Interview unmittelbar nach seinem Sieg. Zwar wünsche er sich nun Zverev als Gegner, aber auch eine Premiere gegen Daniil Medvedev wäre cool.

Sinner unterliegt Cerundolo

Das Publikum auf den Rängen des Campo Centrale hat derwell alles gegeben - aber am Ende war Jannik Sinner in seinem Achtelfinale gegen Francisco Cerundolo beinahe chancenlos. Denn der Argentinier war spätestens ab Mitte des zweiten Satzes der bessere Mann auf dem Court, gewann mit 6:7 (3), 6:2 und 6:2. Cerundolo trifft damit im Viertelfinale auf Casper Ruud, der mit Lalso Djere keine Probleme hatte.

Das zweite Viertelfinale in der oberen Hälfte des Tableaus bestreiten Titelverteidiger Novak Djokovic und Holger Rune.

Hier das Einzel-Tableau in Rom