Auf der anderen Seite steht mit Casper Ruud jemand, der in diesem Jahr noch nicht besonders gut zurecht kam. Die Ergebnisse blieben bis zur Sandplatzsaison aus, aber so langsam erarbeitet sich der Norweger sein Selbstvertrauen auf dem Platz zurück. Mit dem Sieg in Estoril konnte der 24-Jährige schon einen Triumph in diesem Jahr für sich verbuchen. Mit dem Erreichen des Halbfinales in Rom kommt eine weitere gute Turnierwoche hinzu. Auch sein Weg ins Halbfinale war durchaus beeindruckend. Nur gegen Alexander Bublik musste sich Ruud über die volle Distanz strecken. Gegen Arthur Rinderknech, Laslo Djere und Francesco Cerundolo genügten zwei Sätze zum Einzug in die nächste Runde.