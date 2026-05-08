ATP Masters Rom: Jan-Lennard Struff scheitert an Jiri Lehecka

Der Warsteiner Jan-Lennard Struff musste sich beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rom dem Tschechen Jiri Lehecka geschlagen geben.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 08.05.2026, 16:37 Uhr

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Kein Erfolgserlebnis für Jan-Lennard Struff in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Rom: Der DTB-Spieler verlor am historischen Pietrangeli-Court gegen den an elf gereihten Tschechen Jiri Lehecka mit 6:7 (4), 3:6. Nach rund 84 Minuten war der Kampf um den Aufstieg in die Runde der letzen 32 vorbei. Struff hatte zum Auftakt den argentinischen Qualifikanten Francisco Comesana mit 6:2, 6:4 in die Schranken gewiesen.

Neben der aktuell laufenden Partie zwischen Alexander Zverev und Daniel Altmaier ist für den späten Freitag noch die Zweitrunden-Begegnung zwischen Yannick Hanfmann und dem achtzehntgesetzten Lokalmatador Luciano Darderi in der BNP Paribas Arena angesetzt.