ATP Masters Rom: Jannik Sinner gewinnt Italiener-Duell gegen Fabio Fognini

Im Duell der beiden Lokalmatadore gewinnt Jannik Sinner beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rom gegen Fabio Fognini in drei Sätzen.

von Stefan Bergmann

zuletzt bearbeitet: 11.05.2022, 21:56 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner schlug Landsmann Fabio Fognini und steht damit im Achtelfinale von Rom

Das Italiener-Duell in der zweiten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Rom geht an Jannik Sinner: Der Südtiroler bezwang Landsmann Fabio Fognini nach gut zwei Stunden Spielzeit mit 6:2, 3:6, 6:3. Der 20-jährige Lokalmatador bekommt es nun im Achtelfinale mit dem Serben Filip Krajinovic zu tun, der seinerseits bereits am Mittwoch überraschend den sechstgesetzten Andrey Rublev 6:2 und 6:4 besiegte.

In direkten Duellen erhöhte Sinner gegen den heißblütigen Mann aus Sanremo auf ein beachtenswertes 4:0. Während der Norditaliener bei den Winnerschlägen überzeugen konnte, hatte Fognini meist bei den langen Rallys die Nase vorn. Dabei wogte die Begegnung immer wieder hin und her - der Sieger der Next-Gen-Finals 2019 hätte im entscheidenden dritten Durchgang den Sack allerdings schon früher zumachen können, die verlorene Break-Führung änderte aber schlussendlich nichts am Matchausgang.

Ihr wollt das Turnier in Rom live im TV oder Stream sehen und Alexander Zverev, Rafael Nadal oder Novak Djokovic anfeuern? Dann holt Euch das Sky Ticket für einen Monat. Sky überträgt die Masters-Turniere und noch weitere ATP-Events.

Ebenfalls am Mittwoch in die Runde der letzten 16 aufgestiegen sind der Australier Alex de Minaur, der den US-Amerikaner Tommy Paul 7:5, 6:4 bezwang, sowie Jenson Brooksby. Der 21-jährige Kalifornier besiegte den Begier David Goffin 6:0 und 7:6 (1). Während de Minaur der nächste Gegner von Alexander Zverev sein wird, trifft Brooksby auf den Norweger Casper Ruud.

Hier das Einzel-Tableau aus Rom.