ATP Masters Rom: Jannik Sinner und Casper Ruud ziehen ins Achtelfinale ein

Jannik Sinner und Casper Ruud haben beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rom das Achtelfinale erreicht.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 14.05.2023, 22:54 Uhr

© Getty Images Steht im Rom-Achtelfinale: Jannik Sinner

Zum Wochenabschluss hatten die italienischen Tennisfans im Foro Italico allen Grund zur Freude: Lokalmatador Jannik Sinner zog durch einen 6:3, 6:7 (4) und 6:2-Erfolg über Alexander Shevchenko ins Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turnier von Rom ein. Während der Schützling von Günter Bresnik neuerlich eine Talentprobe abgab, bekommt es Sinner nun mit Francisco Cerundolo zu tun.

Unterdessen durfte sich auch Casper Ruud über einen wichtigen Sieg freuen. Der Norweger, der in der laufenden Spielzeit noch nach seiner Topform sucht, schlug Alexander Bublik in einem packenden Match mit 6:1, 4:6 und 7:6 (0). In der Runde der letzten 16 trifft der zweifache Grand-Slam-Finalist auf Laslo Djere.

Erst in Runde drei steht Alexander Zverev. Der deutsche Olympiasieger musste am Sonntagabend für seinen Dreisatzerfolg gegen David Goffin äußerst hart kämpfen.

Zum Einzel-Tableau in Rom