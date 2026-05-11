ATP Masters Rom: Jannik Sinner vs Alexei Popyrin im TV, Livestream, Liveticker

Jannik Sinner trifft in Runde drei beim Masters-Turnier in Rom auf Alexei Popyrin. Ddas Match gibt es ab ca. 15 Uhr live im TV bei Sky, im Livestream in Deutschland bei WOW und in Österreich bei Sky X und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 11.05.2026, 07:05 Uhr

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© Getty Images Jannik Sinner und Alexei Popyrin duellieren sich um den Einzug in das Achtelfinale von Rom.

Nach seinem Zweisatzerfolg gegen Sebastian Ofner am Samstag steht mit Wochenbeginn für Jannik Sinner der zweite Auftritt in Rom an. Der Weltranglistenerste duelliert sich mit Alexei Popyrin. Der Australier hat bereits eine Partie mehr in absolviert und triumphierte in der italienischen Hauptstadt gegen Matteo Berrettini und Jakub Mensik.

Im direkten Vergleich führt Jannik Sinner nach drei gespielten Duellen knapp mit 2:1. Die letzten beiden Partien gingen jedoch an den Südtiroler, der im Februar das Achtelfinalduell in Doha mit 7:5 und 6:3 für sich entscheiden konnte. Auch bei den US Open siegte Jannik Sinner im letzten Jahr deutlich in drei Sätzen gegen den Australier.

Der einzige Sieg von Alexei Popyrin gegen den heutigen Kontrahenten gelang sogar auf Sand. In der dritten Runde beim Masters in Madrid siegte die aktuelle Nummer 60 der Weltrangliste in zwei Sätzen. Das Duell liegt allerdings schon fünf Jahre zurück.

Sinner vs. Popyrin - hier gibt es einen Liveticker

Das Match zwischen Jannik Sinner und Alexei Popyrin gibt es ab 15 Uhr live im TV bei Sky und im Livestream in Deutschland bei WOW sowie in Österreich bei Sky X.

Hier das Einzel-Tableau in Rom