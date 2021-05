ATP Masters Rom live: Alexander Zverev vs. Kei Nishikori im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev trifft im Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Rom auf Kei Nishikori. Das Match gibt es ab ca. 14 Uhr live bei Sky und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.05.2021, 13:58 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Geduld Natürlich haben wir die Geschehnisse im Foro Italico stets im Blick und werden regelmässig über den Stand der Dinge informieren. Und selbstverständlich sind wir auch rechtzeitig zur Stelle, bevor es wirklich ernst wird. Allerdings ist zu vermuten, dass wir uns noch bis gegen 16:00 Uhr gedulden müssen. Verzögerung Laut ursprünglicher Planungen sollte das Match gegen 14:30 Uhr beginnen. Das aber wird bei Weitem nicht zu halten sein. Zwar passt das Wetter in der ewigen Stadt, doch die Sportler, deren Matches heute auf dem Pietrangeli angesetzt sind, haben es nicht sonderlich eilig. Derzeit läuft das zweite Damenmatch. Barbora Krej?ikova und Iga ?wi?tek befinden sich im 3. Satz. Danach sind noch Félix Auger-Aliassime und Federico Delbonis an der Reihe, ehe unser Match folgen wird. Benvenuti! Herzlich willkommen zu den Internazionali BNL d'Italia! Beim Masters in Rom stehen heute die Achtelfinals auf dem Programm. Dabei bekommt es Alexander Zverev, der letzte Deutsche in der Herrenkonkurrenz, mit Kei Nishikori zu tun.

© Getty Images Alexander Zverev trifft erneut auf Kei Nishikori

Zverev und Nishikori standen sich bereits in der vergangenen Woche in Madrid gegenüber, der Deutsche behielt klar die Oberhand, gewann in weiterer Folge auch das Turnier und seinen insgesamt vierten Masters-1000-Titel. Nishikori fehlt ein solcher Triumph noch in seiner Titelsammlung.

Insgesamt steht das fünfte Match zwischen Alexander Zverev und Kei Nishikori an, der Japaner liegt mit 1:3-Siegen in Rückstand.

Zverev vs. Nishikori - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Alexander Zverev und Kei Nishikori gibt es live im TV und Livestream ab ca. 14 Uhr live bei Sky

Hier das Einzel-Tableau in Rom