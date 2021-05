ATP Masters Rom live: Jannik Sinner vs. Ugo Humbert im TV, Livestream und Liveticker

In der ersten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers von Rom kommt es zu einem Aufeinandertreffen zwischen Jannik Sinner und Ugo Humbert. Die Partie gibt es ab ca. 13:30 Uhr live im TV und Stream bei Sky sowie in unserem Match-Tracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.05.2021, 13:24 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner und Ugo Humbert treffen in der ersten Runde von Rom aufeinander

Das Turnier in Madrid verlief sowohl für Jannik Sinner als auch für Ugo Humbert enttäuschend: Der Südtiroler gewann in der spanischen Hauptstadt nur ein Match, der Franzose musste sich gar bereits in Runde eins verabschieden. In Rom sind die beiden nur auf Wiedergutmachung aus. Im Head to Head führt Humbert nach einem Sieg bei den Next Gen ATP Finals 2019 mit 1:0.

Sinner vs. Humbert - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Jannik Sinner und Ugo Humbert ist als drittes nach 10:00 Uhr auf dem Center Court angesetzt und gibt es ab ca. 13:30 Uhr live im TV und Stream bei Sky sowie in unserem Match-Tracker.

Hier das Einzel-Tableau in Rom