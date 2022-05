ATP Masters Rom live: Novak Djokovic vs. Stefanos Tsitsipas im TV, Livestream und Liveticker

Novak Djokovic trifft im Endspiel des ATP-Masters-1000-Events von Rom auf Stefanos Tsitsipas. Hier könnt ihr das Match im Liveticker verfolgen, bei Sky gibt es das Endspiel ab 16:00 Uhr live im TV und Stream.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.05.2022, 10:52 Uhr

Novak Djokovic trifft im Rom-Finale auf Stefanos Tsitsipas

Novak Djokovic und Stefanos Tsitsipas haben sich beim ATP-Masters-1000-Event von Rom also durchgesetzt und (verdient) das Endspiel erreicht. Während der Serbe auf dem Weg ins Finale ohne Satzverlust blieb, musste sich Tsitsipas gegen Karen Khachanov, Grigor Dimitrov und zuletzt auch Alexander Zverev strecken, behielt jeweils aber in drei Sätzen die Oberhand.

Es ist das bereits achte Duell zwischen Novak Djokovic und Stefanos Tsitsipas, sechs davon gingen aus den Weltranglistenersten aus Serbien. So auch in Rom im Vorjahr, als es bereits im Viertelfinale zum Aufeinandertreffen mit Tsitispas kam. Überhaupt sprechen die jüngsten Duelle für den Branchenprimus, die letzten fünf Matches gegen Tsitsipas gingen an Djokovic.

Djokovic vs. Tsitsipas - wo es einen Livestream gibt

Das Endspiel zwischen Novak Djokovic und Stefanos Tsitsipas ist für 16:00 Uhr angesetzt und wird live im TV und Stream bei Sky angeboten. Hier gibt es den Liveticker zur Partie.

Hier das Einzel-Tableau in Rom