ATP-Masters Rom live: Rafael Nadal vs. Denis Shapovalov im TV, Livestream und Liveticker

Rafael Nadal trifft im Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turnier in Rom auf Denis Shapovalov. Das Match gibt es ab 14 Uhr live im TV und Livestream bei Sky und in unserem Match-Tracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.05.2021, 11:45 Uhr

1:

2:

Ab 18 Jahren | Wetten Sie verantwortungsvoll | Hilfe unter gamblingtherapy.org | MGA/CRP/121/2006-05 (William Hill Global PLC) williamhill.at | Quotenänderung vorbehalten | AGB gelten

© Getty Images Rafael Nadal ist gegen Denis Shapovalov klarer Favorit

Nadal geht als klarer Favorit in das vierte Match gegen Shapovalov, auch wenn der Spanier in der Bilanz nur mit 2:1-Siegen führt. Die einzige Begegnung auf Asche hat Nadal in Rom jedenfalls gewonnen: mit 6:4 und 6:1 im Jahr 2018.

Nadal vs. Shapovalov - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Rafael Nadal und Denis Shapovalov gibt es ab 14 Uhr live im TV und Livestream bei Sky.

Hier das Einzel-Tableau in Rom