ATP Masters Rom live: Rafael Nadal vs. Reilly Opelka im TV, Livestream und Liveticker

Rafael Nadal trifft im Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Rom auf Reilly Opelka. Das Match gibt es ab ca. 13:30 Uhr live bei Sky und in unserem Match-Tracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.05.2021, 11:07 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal trifft im Halbfinale auf Reilly Opelka

Rafael Nadal findet in Rom langsam zu seiner Bestform. Im Viertelfinale besiegte er Alexander Zverev dank einer starken Performance mit 6:3 und 6:4 und sprach anschließend von seiner bisher besten Leistung in der laufenden Sandplatzsaison. Im Semifinale trifft der Weltranglistendritte nun auf Reilly Opelka, der in der italienischen Hauptstadt bislang noch keinen Satz abgab. Es wird das erste Duell der beiden auf der ATP-Tour sein.

Nadal vs. Opelka - wo es einen Livestream gibt

Das Match zwischen Rafael Nadal und Reilly Opelka ist als drittes nach 11:00 Uhr auf dem Center Court angesetzt und gibt es live im TV und Livestream ab ca. 13:30 Uhr bei Sky sowie in unserem Match-Tracker.

Hier das Einzel-Tableau in Rom