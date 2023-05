Yannick Hanfmann zeigte in diesem Jahr bisher herausragende Leistungen auf Sand. Nach dem Aus in der dritten Runde in Madrid gegen seinen Landsmann Daniel Altmaier setzte sich der in Karlsruhe Geborene in Rom in der Qualifikation durch. Insgesamt ist er seit vier Spielen ohne Satzverlust und setzte sich in der ersten Runde gegen den Chilenen Nicolas Jarry durch. In der zweiten Runde wartete dann der US-Amerikaner Taylor Fritz. Auch gegen die Nummer neun der Welt zeigte der 31-Jährige super Leistungen und gewann mit 6:4 und 6:1. Damit setzte er sich erst zum zweiten Mal in seiner Karriere gegen einen Top-20-Spieler durch. Jetzt steht der Deutsche kurz davor, sein bisher bestes Ergebnis in der Masters-Serie zu erzielen und braucht dafür nur noch einen weiteren Sieg, um diesen Meilenstein zu erreichen.