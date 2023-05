ATP Masters Rom: Medvedev besteht Härtetest - jetzt gegen Zverev?

Daniil Medvedev ist mit einem Erfolg gegen Bernabe Zapata Miralles in das Achtelfinale des ATP-Tour-1000-Turniers in Rom eingezogen. Dort könnte er auf Alexander Zverev treffen.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 15.05.2023, 17:58 Uhr

© Getty Images Daniil Medvedev am Montag in Rom

Wieder einmal hat es Daniil Medvedev geschafft, Teile eines Publikums in die Ecke seines Gegners zu treiben. Und wieder einmal war es am Ende herzlich wurst: Denn Medvedev steht nach einem 3:6, 6:1 und 6:3 gegen Bernabe Zapata Miralles im Achtelfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Rom. Dort könnte der Weltranglisten-Dritte erneut auf Alexander Zverev treffen. Sollte der Deutsche sein Match gegen J.J. Wolf gewinnen können. In Indian Wells und vor allem in Monte-Carlo hatte Zverev zweimal den Sieg auf dem Schläger, verlor aber jeweils knapp.

Für Medvedev war es erst der zweite Match-Sieg in Rom überhaupt. Den ersten hatte er gegen Emil Ruusuvuori geholt. Insgesamt hat Daniil Medvedev in dieser Saison allerdings schon 35 Erfolge eingefahren - Höchstwert auf der ATP-Tour.

Rublev nun gegen Hanfmann

Die große Story des Montags war aber das Ausscheiden von Carlos Alcaraz. Der Spanier, zuletzt noch Champion in Barcelona und Madrid, verlor gegen den Ungarn Fabian Marozsan mit 3:6 und 6:7 (4). Wird aber dennoch als Nummer eins nach Roland Garros reisen.

Ebenfalls ins Achtelfinale eingezogen ist Andrey Rublev, der in dieser Saison schon den Titel in Monte-Carlo geholt hat. Rublev trifft nun auf Yannick Hanfmann, der Lokalmatador Marco Cecchinato verabschiedet hat.

