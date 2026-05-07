ATP Masters Rom: Nächste frühe Pleite für Tsitsipas

Stefanos Tsitsipas ist beim ATP-Masters-1000-Turnier in Rom in Runde eins ausgeschieden. Allerdings auch gegen einen starken Gegner.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 07.05.2026, 18:41 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Stefanos Tsitsipas ist in Rom in Runde eins gescheitert

Man muss der Wahrheit halber sagen: Schlimmer hätte es Stefanos Tsitsipas in der ersten Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Rom fast nicht erwischen können: Denn von allen unbesetzten Spielern war Tomas Machac mit Sicherheit einer der unangenehmsten. Die beiden hatten Anfang des Jahres bei den Australian Open schon gegeneinander gespielt, da gewann der Tscheche in vier knappen Sätzen.

Im Foro Italico hieß der Sieger am Donnerstag nun wieder Tomas Machac. Er gewann mit 6:4 und 7:6 (4) und trifft nun auf Daniil Medvedev, den Rom-Champion von 2023. Für Tsitsipas war es nach Dubai (gegen Ugo Humbert), Indian Wells (gegen Denis Shapovalov), Monte-Carlo (gegen Francisco Cerundolo) und München (gegen Fabian Marozsan) die fünfte Erstrunden-Pleite der Saison.

Prizmic fordert Djokovic beim Comeback

Das Treffen zwischen Tsitsipas und Machac war tatsächlich das Highlight an diesem Spieltag. Denn ansonsten waren prominente Paarungen eher Mangelware. Interessant vielleicht, dass Dino Prizmic gegen Marton Fucsovics mit 6:4 und 6:3 gewann. Und nun gegen Novak Djokovic ran darf. Der serbische Großmeister hat während der letzten Woche ja pausiert, in Rom will sich Djokovic wohl den letzten Schliff für Roland-Garros holen. Dieses Match findet übrigens schon morgen statt.

Alexander Blockx, der zuletzt in Madrid das Halbfinale erreicht hatte, gewann das Duell der Youngster gegen Federico Cina nach langsamem Start mit 4:6, 6:1 und 6:3. Blockx könnte wie schon in der Caja Magica auf Alexander Zverev treffen. Diesmal allerdings nicht in der Vorschlussrunde, sondern schon in Runde drei. Dazu muss der junge Belgier aber Tallon Griekspoor besiegen. Und Zverev das rein deutsche Duell gegen Daniel Altmaier gewinnen.

Hier das Einzel-Tableau in Rom



