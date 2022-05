ATP Masters Rom: Novak Djokovic im Halbfinale - und weiterhin Nummer eins

Novak Djokovic ist mit einem 7:5 und 7:6 (1) gegen Félix Auger-Aliassime in das Halbfinale des ATP-Masters-1000-Turniers in Rom eingezogen. Damit bleibt Djokovic weiterhin die Nummer eins der Welt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.05.2022, 23:44 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic am Freitagabend in Rom

So schnell kann es gehen mit den Live-Rankings: Die ganze Turnierwoche von Rom über hatte Daniil Medvedev von ganz oben gegrüßt, mit dem 7:5 und 7:6 (1) gegen Félix Auger-Aliassime hat Novak Djokovic aber nun klargestellt, dass er auch in der kommenden Woche die Weltrangliste anführen wird. Was nur recht und billig ist - denn der Serbe nähert sich wieder seiner Bestform, war ja schon vergangene Woche in Madrid nah dran, mit Carlos Alcaraz den Überflieger der Saison 2022 aus dem Tableau zu schmeißen.

Auger-Aliassime wehrte sich im ersten Treffen mit Djokovic wacker, machte im ersten Durchgang sogar einen Break-Rückstand wett. Die entscheidenden Punkte gingen aber an den Branchenprimus aus Serbien. Im sechsten Spiel des zweiten Satzes nutzte Djokovic seinen vierten Breakball mit einem zauberhaften Lob. Wer gedacht hätte, von diesem Rückstand könne sich Auger-Aliassime nicht mehr erholen, der hatte sich getäuscht. Denn beim Stand von 3:5, als Djokovic erstmals auf das Match servierte, gelang Auger-Aliassime noch einmal ein Re-Break. Wenige Augenblicke zuvor konnte "FAA" den ersten Matchball des Favoriten abwehren.

Das Drehbuch des ersten Aktes wiederholte sich nicht, diesmal musste ein Tiebreak die Entscheidung bringen. Und dieses spielte Djokovic nahezu perfekt. Was ihm so nebenbei seinen 999. Matchsieg auf der ATP-Tour einbrachte.

Novak Djokovic spielt nun am morgigen Samstag gegen Casper Ruud um den Einzug ins Finale. Und zwar wieder in der Abendveranstaltung (ab 19:30 Uhr live bei Sky und in unserem Liveticker).

Das erste Halbfinale bestreiten ab 14:30 Uhr Alexander Zverev und Stefanos Tsitsipas (ebenfalls live bei Sky und in unserem Ticker).

Hier das Einzel-Tableau in Rom