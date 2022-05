ATP Masters Rom: Novak Djokovic startet gegen Aslan Karatsev souverän

Turnierfavorit Novak Djokovic ist mit einem 6:3 und 6:2 gegen Aslan Karatsev in die dritte Runde des ATP-Masters-1000-Turniers in Rom eingezogen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 10.05.2022, 17:44 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic am Dienstag im Foro Italico

Fünf Titel hat Novak Djokovic in Rom bislang geholt, auf dem Weg zum sechsten war Aslan Karatsev kein Stolperstein. Der Russe, der Djokovic um vergangenen Jahr in Belgrad auf Asche besiegen konnte, blieb im Foro Italico trotz eines Zwischenspurts in Durchgang eins beim 3:6 und 2:6 ohne Chance. Djokovic spielt nun entweder gegen Stan Wawrinka oder seinen Landsmann Laslo Djere.

Ihr wollt das Turnier in Rom live im TV oder Stream sehen und Alexander Zverev, Rafael Nadal oder Novak Djokovic anfeuern? Dann holt Euch das Sky Ticket für einen Monat. Sky überträgt die Masters-Turniere und noch weitere ATP-Events.

Djokovic war vergangene Woche in Madrid in der Vorschlussrunde an Carlos Alcaraz gescheitert, zeigte sich in einem Interview vor Beginn der Veranstaltung in Rom aber durchaus zuversichtlich. Das Match gegen Alcaraz hätte auch in seine Richtung gehen können, so Djokovic, die Form jedenfalls stimme. Gegen Karatsev lag der Branchenprimus schnell mit einem Break in Führung, nach dem Konter des Russen und einem zwischenzeitlichen 3:3 ließ Djokovic nichts mehr anbrennen.

Goffin schlägt Hurkacz

In den frühen Matches am Dienstag hatte Miomir Kecmanovic gegen Diego Schwartzman zwei Matchbälle, am Ende konnte sich aber der Argentinier durchsetzen. John Isner besiegte Francisco Cerundolo glatt in zwei Sätzen und erspielte sich damit ein Duell mit Rafael Nadal.

Etwas überraschend ist Hubert Hurkacz ausgeschieden. Der Pole unterlag David Goffin mit 6:7 (8) und 6:7 (2). Goffin scheint aber wieder zurück auf dem Weg zu alter Form zu sein.In Madrid hatte er Rafael Nadal an den Rand einer Niederlage gebracht, konnte aber vier Matchbälle nicht nutzen.

Hier das Einzel-Tableau in Rom