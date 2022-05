Es geht immer mehr den French Open entgegen und die Sandplatz-Vorbereitung geht in die heisse Phase. In Roland Garros ist der eigentliche Sandplatz-Spezialist Ruud bis dato dreimal nur in die dritte Runde gekommen und will dieses Jahr ein längeres Turnier in Paris spielen. Djokovic ist ebenfalls nicht ein unglaublicher Freund des französischen Turniers. Die Nummer eins der Welt hat bei seinen insgesamt zwanzig Grand-Slam-Titeln erst zweimal in Roland Garros gewonnen, das letzte Mal dafür im vergangenen Jahr. So reist er als Titelverteidiger an. Insbesondere will der Serbe im Kampf um den Prestige-Titel als GOAT Rafael Nadal die Stirn bieten und zum Spanier auf 21 Grand-Slam-Titel aufschliessen.