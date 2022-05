ATP Rom: Novak Djokovic schlägt Wawrinka souverän

Novak Djokovic (ATP-Nr. 1) hat sein Achtelfinalmatch gegen Stan Wawrinka klar gewonnen.

Was hatten sich die beiden schon Duelle geliefert - am Donnerstag in Rom jedoch war es eine klare Sache für Novak Djokovic. Der Djoker schlug Stan the Man mit 6:2 6:2, in einem eher überschaubar spektakulären Match.

Wawrinka gab direkt zu Beginn seinen Aufschlag ab, er wirkte über weite Strecken des Matches den einen Schritt zu langsam und nicht agil genug. Kein Wunder: Wawrinka war ein Jahr außer Gefecht, in Rom spielt er erst sein drittes Turnier seit seinem Comeback.

In Durchgang zwei ging Djokovic wiederum mit Doppelbreak in Führung, ein kurzes Comeback zum Ende des Matches hielt nicht an - Wawrinka gab seinen Aufschlag direkt wieder ab.

Djokovic: "Er ist Stan Wawrinka, er kann einem immer weh tun"

Dennoch ist das Turnier in Rom ein Erfolg für den 37-Jährigen: In Runde 1 hatte er gegen Reilly Opelka gewonnen, im Achtelfinale gegen Laslo Djere nachgelegt.

"Es ist toll, dass Stan zurück ist", sagte Djokovic im Anschluss. "Er hat zwei Dreisatz-Matches gewonnen, aber man sieht, dass er körperlich noch nicht topfit ist. Aber: Er ist Stan Wawrinka, er kann einem immer weh tun."

Djokovic trifft in der Runde der letzten Acht auf Felix Auger-Aliassime.

Bereits über Tag hatten Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas und Jannik Sinner den Einzug ins Achtelfinale klargemacht.

Am Abend ist noch Rafael Nadal am Start: Der Titelverteidiger und zehnfache Sieger in Rom trifft auf Denis Shapovalov (hier im Liveticker).

