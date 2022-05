ATP Masters Rom: Novak Djokovic vs Stan Wawrinka im TV, Livestream und Liveticker

Novak Djokovic (ATP-Nr. 1) trifft im Achtelfinale des ATP-Masters-Turniers von Rom auf Stan Wawrinka - ab ca. 16 Uhr live auf Sky im TV und Livestream sowie im Liveticker bei uns!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 12.05.2022, 11:13 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic, Stan Wawrinka

Novak Djokovic gegen Stan Wawrinka - da klingeln die Ohren, oder? Denn in der Vergangenheit haben sich die beiden große Matches geliefert - man denke an die Australian-Open-Thriller 2013 und 2014 oder die Major-Endspiele 2015 in Paris und 2016 bei den US Open.

Die Vorzeichen sind allerdings nun andere. Beide sind ein paar Jährchen älter und kommen mit Fragezeichen um die Ecke. Novak Djokovic hatte nach seinem Jahresstart ohne Matches (Einreisedrama in Australien) nur vereinzelt gespielt und selten gut, zudem plagte ihn offenbar eine nicht spezifizierte Krankheit. Immerhin in Madrid war der Djoker wieder bei Kräften, spielt sich dort ins Halbfinale und unterlag in einem dramatischen Match dem späteren Sieger Carlos Alcaraz.

In Rom ist Djokovic souverän gestartet, mit einem Zweisatz-Erfolg über Aslan Karatsev.

Wawrinka mit Comeback

Und Stan the Man? Der Schweizer befindet sich auf Comebackpfaden, war zuletzt ein Jahr außer Gefecht gesetzt nach Problemen am Fuß. Wawrinka hatte in Marbella sein Comeback gegeben und hatte dann in Monte Carlo gespielt - ohne Erfolg. In Rom jedoch setzte er diese Woche ein Ausrufezeichen, schlug in Runde 1 Reilly Opelka und danach Laslo Djere.

Im ATP-Ranking ist Wawrinka aktuell nur noch auf Platz 361 notiert.

Im direkten Vergleich führt Novak Djokovic mit 19:6, die letzte Begegnung stammt von den US Open 2019, bei denen Djokovic aufgab.

Wann wird Djokovic gegen Wawrinka übertragen?

Das Achtelfinalduell in Rom zwischen Novak Djokovic und Stan Wawrinka ist als viertes Match nach 11 Uhr angesetzt, ein Beginn nach 16 Uhr also wahrscheinlich. Im TV und Livestream seid ihr auf Sky dabei, im Liveticker natürlich bei uns!