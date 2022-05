ATP Masters Rom: Rafael Nadal vs Denis Shapovalov im TV, Livestream und Liveticker

Rafael Nadal (ATP-Nr. 4) trifft im Achtelfinale des Masters-Turniers in Rom auf Denis Shapovalov - ab 19 Uhr live im TV und Livestream auf Sky sowie im Liveticker bei uns!

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 12.05.2022, 11:14 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal, Denis Shapovalov

Rafael Nadal wackelte in seinem ersten Match der Italian Open nur ganz kurz. Gut war's nicht zu Beginn, was er gegen John Isner präsentierte, und der kam beim 3:3 zu zwei Breakbällen, aber verzog. Von da an spielte nur noch Rafa, der genau diesen Moment als Knackpunkt ausmachte, und eben sein frühes Break im zweiten Durchgang.

6:3, 6:1 hieß es am Ende für den Dauersieger auf den Sandplätzen dieser Welt, alleine in Rom hat Nadal bereits zehn Mal den Titel davongetragen.

Ob 2022 ein weiterer dazukommt? Nadal ist wie immer zurückhaltend, speziell nach seinem Rippenbruch, aufgrund dem er für vier Wochen zum Zuschauen verdammt war, den Schläger nicht angreifen durfte und, so sagt er, schon alleine beim Einschlafen seine Probleme hatte mit den Schmerzen.

Das Ziel ist freilich klar: Paris - dort will Nadal in diesem Jahr seinen 14. Titel holen, und jedes Match bis dahin wird ihm dabei helfen.

Denis Shapovalov könnte eine gute Standortbestimmung geben. Der Kanadier hatte sich bei seinem Auftritt gegen Lorenzo Sonego keine Freunde im Zuschauerbereich gemacht, als er einfach über das Netz geklettert war, um dem Schiedsrichter freundlicherweise, aber ebenso unerlaubterweise einen Abdruck zu zeigen, zum Unmut der Zuschauer.

Shapovaov aber behielt später doch die Nerven und legte gegen Nikoloz Basilashvili nach.

Shapovalov bezeichnet Schiri als korrupt

Im direkten Vergleich führt Nadal mit 4:1, beide Sandplatzbegegnungen der beiden fanden verrückterweise in Rom statt, Nadal gewann beide, musste aber im Vorjahr über die volle Distanz gegen, siegte im Tiebreak des dritten Satzes.

Bei den Australian Open in diesem Jahr gewann ebenfalls Nadal, zum Unmut von Shapovalov jedoch, der ihn wegen Zeitüberschreitung anklagte und den Schiedsrichter als korrupt bezeichnete.

Wann spielt Rafael Nadal?

Das Achtelfinalmatch zwischen Rafael Nadal und Denis Shapovalov ist für 19 Uhr anesetzt. Sky überträgt im TV und Livestream, im Liveticker seid ihr bei uns dabei!